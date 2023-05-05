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С чем сочетать сыр

Специалисты Роскачества рассказали, как правильно сочетать сыр с другими продуктами, а также каких видов он бывает.

С чем сочетать сыр
© СОВА

Эксперты выделяют нескольких групп сыров:

1. Твердые и полутвердые - сочетаются с разными видами орехов, фруктами и мясными деликатесами (прошутто, салями, хамон):
  • пармезан можно подать вместе с грецкими орехами и медом;
  • сыр гауда раскрывается с яблоками;
  • грюйер хорош с виноградом и фундуком.
2. Сыры с голубой плесенью - можно есть со сладкими грушами, персиками, виноградом, а также они хорошо раскрываются с цветочным медом или апельсиновым конфитюром:
  • горгонзола и дорблю сочетаются с фруктами и грецкими орехами.

3. Сыры с белой плесенью - сочетаются с ягодами и орехами:

  • бри и камамбер лучшие всего сочетаются с малиной, виноградом, арахисом и грушами.
4. Рассольные сыры сочетаются с овощами, мясом и рыбой:
  • фета;
  • рикотта;
  • моцарелла.

Специалисты подчеркнули, что наслаждаться вкусом сыров и создавать необычные и интересные сочетания считается настоящим искусством.

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