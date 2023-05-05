С чем сочетать сыр
Специалисты Роскачества рассказали, как правильно сочетать сыр с другими продуктами, а также каких видов он бывает.
Эксперты выделяют нескольких групп сыров:
1. Твердые и полутвердые - сочетаются с разными видами орехов, фруктами и мясными деликатесами (прошутто, салями, хамон):
- пармезан можно подать вместе с грецкими орехами и медом;
- сыр гауда раскрывается с яблоками;
- грюйер хорош с виноградом и фундуком.
2. Сыры с голубой плесенью - можно есть со сладкими грушами, персиками, виноградом, а также они хорошо раскрываются с цветочным медом или апельсиновым конфитюром:
- горгонзола и дорблю сочетаются с фруктами и грецкими орехами.
3. Сыры с белой плесенью - сочетаются с ягодами и орехами:
- бри и камамбер лучшие всего сочетаются с малиной, виноградом, арахисом и грушами.
4. Рассольные сыры сочетаются с овощами, мясом и рыбой:
- фета;
- рикотта;
- моцарелла.
Специалисты подчеркнули, что наслаждаться вкусом сыров и создавать необычные и интересные сочетания считается настоящим искусством.