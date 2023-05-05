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Картошка с фаршем по-турецки: сытное блюдо для ужина

Картошка и мясо – ингредиенты, которые идеально сочетаются. Неспроста существует так много различных блюд, где эти продукты играют ключевую роль.

Картошка с фаршем по-турецки: сытное блюдо для ужина
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Сегодня мы предлагаем вам приготовить картошку с фаршем по-турецки – простое, но сытное и ароматное блюдо, которое точно не оставит равнодушным ни одного домочадца.

Подробнее – в материале "Рамблера".

Ингредиенты

Картофель – 3-4 штуки;

Репчатый лук – 1 штука;

Чеснок – 3 зубчика;

Растительное масло – 4 ст.ложки;

Фарш из говядины – 250 г;

Острый соус – 1 ч.л;

Томатная паста – 1 ст.л;

Вода – 350 мл;

Соль – по вкусу;

Черный перец – по вкусу;

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Приготовление

1. Нарежьте картошку кружочками, а лук мелкими кусочками. Чеснок пропустите через пресс.

2. Разогрейте масло в сковороде на среднем огне. Подрумяньте лук, а затем отправьте в сковороду фарш. Обжаривайте мясо, пока оно не поменяет цвет.

3. Добавьте томатную пасту и острый соус. Оставьте блюдо на огне на полминуты или дольше.

4. Выложите картошку и чеснок. Залейте горячей водой, добавьте соль и перец, перемешайте.

5. После закипания прикройте блюдо крышкой и оставьте на умеренном огне примерно на 20 минут.

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