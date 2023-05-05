Картошка с фаршем по-турецки: сытное блюдо для ужина
Картошка и мясо – ингредиенты, которые идеально сочетаются. Неспроста существует так много различных блюд, где эти продукты играют ключевую роль.
Сегодня мы предлагаем вам приготовить картошку с фаршем по-турецки – простое, но сытное и ароматное блюдо, которое точно не оставит равнодушным ни одного домочадца.
Подробнее – в материале "Рамблера".
Ингредиенты
Картофель – 3-4 штуки;
Репчатый лук – 1 штука;
Чеснок – 3 зубчика;
Растительное масло – 4 ст.ложки;
Фарш из говядины – 250 г;
Острый соус – 1 ч.л;
Томатная паста – 1 ст.л;
Вода – 350 мл;
Соль – по вкусу;
Черный перец – по вкусу;
Приготовление
1. Нарежьте картошку кружочками, а лук мелкими кусочками. Чеснок пропустите через пресс.
2. Разогрейте масло в сковороде на среднем огне. Подрумяньте лук, а затем отправьте в сковороду фарш. Обжаривайте мясо, пока оно не поменяет цвет.
3. Добавьте томатную пасту и острый соус. Оставьте блюдо на огне на полминуты или дольше.
4. Выложите картошку и чеснок. Залейте горячей водой, добавьте соль и перец, перемешайте.
5. После закипания прикройте блюдо крышкой и оставьте на умеренном огне примерно на 20 минут.