Домашний творог и шашлык по-кавказски: 5 лучших рецептов недели
Собрали пять самых лучших рецептов, которыми делились с вами на прошедшей неделе.
Картофель с фаршем по-турецки, кавказский шашлык в гранатовом маринаде, щавелевый суп и другие вкусные блюда — в материале "Рамблера".
Ленивый пирог с колбасой и сыром
Для того, чтобы приготовить аппетитный пирог, совсем необязательно проводить на кухне несколько часов и закупаться дорогостоящими продуктами. Порой достаточно лишь 20 минут и ингредиентов, которые найдутся в любом холодильнике:
- Подсолнечное масло – 1 ч. ложка;
- Яйца – 3 шт;
- Сметана – 2 ст.л;
- Соль – по вкусу;
- Черный перец – по вкусу;
- Тонкие лаваши – 2 шт;
- Колбаса – 200 г;
- Сыр – 200 г.
Простой рецепт пирога смотрите здесь.
Домашний творог
Домашний творог гораздо вкуснее и полезнее покупного. При этом кисломолочный продукт можно сделать, используя самый минимум ингредиентов. С этой задачей справится каждый, но нужно знать несколько секретов. Рассказываем, как приготовить творог "холодным" и "горячим" способами.
Подробный рецепт можно найти в нашем материале здесь.
Шашлык в гранатовом маринаде
Если вам надоели классические маринады на основе майонеза и лука, предлагаем вам поэкспериментировать и приготовить настоящее мясо по-кавказски. В этом рецепте вам пригодится гранатовый сок, около 250 миллилитров, а также:
- свинина - 1,5 кг
- красный репчатый лук - 3 шт.
- винный уксус или лимонный сок - 50 мл
- специи: соль, перец, любимые травы по вкусу
Рецепт читайте в нашем материале здесь.
Суп из щавеля
Щавелевый суп — традиционное первое блюдо, знакомое нам всем из детства. Рассказываем, как приготовить его так, чтобы оно получилось вкусным и насыщенным.
Вам понадобится:
- куриный бульон - 2 литра
- щавель -
- яйца - 3 штуки
- картофель - 150 грамм
- репчатый лук - 70 грамм
- морковь - 70 грамм
- зелень: укроп, петрушка
- специи: соль, перец - по вкусу
- лавровый лист - 1 штука
Подробный рецепт приготовления блюда читайте здесь.
Картошка с фаршем по-турецки: сытное блюдо для ужина
Предлагаем вам приготовить картошку с фаршем по-турецки – простое, но сытное и ароматное блюдо. Для него вам понадобится:
Картофель – 3-4 штуки;
Репчатый лук – 1 штука;
Чеснок – 3 зубчика;
Растительное масло – 4 ст.ложки;
Фарш из говядины – 250 г;
Острый соус – 1 ч.л;
Томатная паста – 1 ст.л;
Вода – 350 мл;
Соль – по вкусу;
Черный перец – по вкусу.
Полный рецепт смотрите в нашем материале здесь.