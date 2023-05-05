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Домашний творог и шашлык по-кавказски: 5 лучших рецептов недели

Собрали пять самых лучших рецептов, которыми делились с вами на прошедшей неделе.

Домашний творог и шашлык по-кавказски: 5 лучших рецептов недели
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Картофель с фаршем по-турецки, кавказский шашлык в гранатовом маринаде, щавелевый суп и другие вкусные блюда — в материале "Рамблера".

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Ленивый пирог с колбасой и сыром

Для того, чтобы приготовить аппетитный пирог, совсем необязательно проводить на кухне несколько часов и закупаться дорогостоящими продуктами. Порой достаточно лишь 20 минут и ингредиентов, которые найдутся в любом холодильнике:

  • Подсолнечное масло – 1 ч. ложка;
  • Яйца – 3 шт;
  • Сметана – 2 ст.л;
  • Соль – по вкусу;
  • Черный перец – по вкусу;
  • Тонкие лаваши – 2 шт;
  • Колбаса – 200 г;
  • Сыр – 200 г.

Простой рецепт пирога смотрите здесь.

Домашний творог

Домашний творог гораздо вкуснее и полезнее покупного. При этом кисломолочный продукт можно сделать, используя самый минимум ингредиентов. С этой задачей справится каждый, но нужно знать несколько секретов. Рассказываем, как приготовить творог "холодным" и "горячим" способами.

Подробный рецепт можно найти в нашем материале здесь.

Шашлык в гранатовом маринаде

Если вам надоели классические маринады на основе майонеза и лука, предлагаем вам поэкспериментировать и приготовить настоящее мясо по-кавказски. В этом рецепте вам пригодится гранатовый сок, около 250 миллилитров, а также:

  • свинина - 1,5 кг
  • красный репчатый лук - 3 шт.
  • винный уксус или лимонный сок - 50 мл
  • специи: соль, перец, любимые травы по вкусу

Рецепт читайте в нашем материале здесь.

Суп из щавеля

Щавелевый суп — традиционное первое блюдо, знакомое нам всем из детства. Рассказываем, как приготовить его так, чтобы оно получилось вкусным и насыщенным.

Вам понадобится:

  • куриный бульон - 2 литра
  • щавель -
  • яйца - 3 штуки
  • картофель - 150 грамм
  • репчатый лук - 70 грамм
  • морковь - 70 грамм
  • зелень: укроп, петрушка
  • специи: соль, перец - по вкусу
  • лавровый лист - 1 штука

Подробный рецепт приготовления блюда читайте здесь.

Печеночный торт и тирамису: 5 лучших рецептов

Картошка с фаршем по-турецки: сытное блюдо для ужина

Предлагаем вам приготовить картошку с фаршем по-турецки – простое, но сытное и ароматное блюдо. Для него вам понадобится:

Картофель – 3-4 штуки;

Репчатый лук – 1 штука;

Чеснок – 3 зубчика;

Растительное масло – 4 ст.ложки;

Фарш из говядины – 250 г;

Острый соус – 1 ч.л;

Томатная паста – 1 ст.л;

Вода – 350 мл;

Соль – по вкусу;

Черный перец – по вкусу.

Полный рецепт смотрите в нашем материале здесь.

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