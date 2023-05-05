Как правильно утилизировать просроченный шашлык

"С наступлением майских праздников и теплой погоды россияне отправляются на дачи и за город на шашлыки. Приготовленный шашлык можно хранить в холодильнике до трех дней, вне его - до четырех часов. Что делать по истечении срока годности? Во-первых, ни в коем случае не выбрасывайте просроченные продукты и любую другую органику в контейнер для вторсырья, так как другие фракции будут загрязнены и подлежать утилизации больше не будут", - рассказали в пресс-службе РЭО.