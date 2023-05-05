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Как правильно утилизировать просроченный шашлык

Готовый шашлык, чей срок годности подошел к концу, следует утилизировать при помощи компоста и ни в коем случае не отправлять в бак для вторсырья. Об этом "Российской газете" рассказали в пресс-службе Российского экологического оператора.

Как правильно утилизировать просроченный шашлык
© Российская Газета

"С наступлением майских праздников и теплой погоды россияне отправляются на дачи и за город на шашлыки. Приготовленный шашлык можно хранить в холодильнике до трех дней, вне его - до четырех часов. Что делать по истечении срока годности? Во-первых, ни в коем случае не выбрасывайте просроченные продукты и любую другую органику в контейнер для вторсырья, так как другие фракции будут загрязнены и подлежать утилизации больше не будут", - рассказали в пресс-службе РЭО.

Также в РЭО советуют, если вы находитесь на даче, сделать компостную яму, а лучше приобрести компостный контейнер с крышкой (пластиковый или металлический), чтобы избежать неприятного запаха.

"В России действует 18 объектов по компостированию общей мощностью 2,2 миллиона тонн в год. К 2030 году планируется построить дополнительные мощности как минимум на 12 млн тонн отходов год - федеральной схемой обращения с ТКО предусмотрено создание более 200 объектов. Таким образом мощности составят свыше 14 млн тонн", - отметил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

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