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Как приготовить вяленые томаты: видео

Вяленые томаты — идеальная закуска к столу. Можно добавить их в салат с рукколой, а можно положить сверху поджаренных кусочков багета со сливочным сыром. В магазине такие помидоры стоят не дешево, но можно легко сделать их самостоятельно.

Как приготовить вяленые томаты дома? Рецептом поделилась кулинарный блогер @kovaleva_cooking в своем TikTok-аккаунте.

Для приготовления вяленых помидоров вам понадобится:

  • Томаты сорта "Сливка"
  • Чеснок
  • Свежие тимьян и розмарин
  • Соль
  • Сахар
  • Оливковое масло

Для хранения приготовьте заранее простерилизованные банки.

Подробную инструкцию, как готовить вяленые томаты, смотрите в видео.

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