Как приготовить вяленые томаты: видео
Вяленые томаты — идеальная закуска к столу. Можно добавить их в салат с рукколой, а можно положить сверху поджаренных кусочков багета со сливочным сыром. В магазине такие помидоры стоят не дешево, но можно легко сделать их самостоятельно.
Как приготовить вяленые томаты дома? Рецептом поделилась кулинарный блогер @kovaleva_cooking в своем TikTok-аккаунте.
Для приготовления вяленых помидоров вам понадобится:
- Томаты сорта "Сливка"
- Чеснок
- Свежие тимьян и розмарин
- Соль
- Сахар
- Оливковое масло
Для хранения приготовьте заранее простерилизованные банки.
Подробную инструкцию, как готовить вяленые томаты, смотрите в видео.
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