Это удивительно вкусное и простое в приготовлении блюдо скрасит вечер и придаст изысканность обычному ужину.

Камамбер – это мягкий сыр из коровьего молока, онимеет белую корочку и кремообразную текстуру внутри.

После выпекания сыр приобретает приятный аромат и раскрывает свой богатый вкус. На странице @Eda.show в TikTok рассказали, как приготовить запеченный камамбер с орехами.

Чтобы приготовить это простое, но очень вкусное блюдо, необходимо предварительно разогреть духовку до 220 градусов.

Затем нужно вытащить сыр с упаковки и сделать надрезы сеточкой.

Поместить его на противень и смазать соевым соусом, после чего поставить запекаться в духовке в течение 5-7 минут, пока корочка не станет золотистой.

Подробный рецепт приготовления печенного камамбера смотрите в видео.