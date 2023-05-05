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Раскрыт секрет приготовления сочного и мягкого мяса

Правильное приготовление сочного и мягкого мяса относится к кулинарному искусству. При этом существует секрет, способный сделать продукт практически идеальным.

Раскрыт секрет приготовления сочного и мягкого мяса
© Вечерняя Москва

Для идеального приготовления мяса существуют два важных фактора. Первым из них является маринад, от которого зависит не только вкусовой оттенок, но и мягкость.

Для достижения нежности и мягкости сначала необходимо в литре воды растворить две ложки соли и большую ложку сахара. После этого мясо нужно мариновать в течение часа.

Вторым фактором является особый способ жарки. На каждые полкило мяса необходимо добавлять по две порезанных луковицы и ложку соды. Спустя пять минут необходимо добавить мясо и продолжить готовку, как обычно, пишет сайт «Белновости».

Приготовленный шашлык, срок годности которого истек, нужно утилизировать при помощи компоста и ни в коем случае не отправлять в бак для вторсырья. Об этом рассказали специалисты РЭО.

Сыр, грибы и картофель являются самыми вредными гарнирами к шашлыку. Об этом «Вечерней Москве» рассказала диетолог Елена Соломатина. По ее словам, в первую очередь нужно отказаться от картофеля, так как он начинает бродить в желудке вместе с шашлыком.

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