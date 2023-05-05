Диетолог назвала три правила для похудения на средиземноморской диете

Диетолог Кирстен Джексон назвала три правила, соблюдение которых повысит эффективность средиземноморской диеты. Кулинарными советами она поделилась с изданием Insider.

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Первое правило похудения, о котором рассказала специалистка, — при приготовлении блюд всегда использовать оливковое масло. По ее словам, оно богато полифенолами, которые борются со свободными радикалами, связанными с появлением воспалительных и онкологических заболеваний.

По мнению Джексон, каждый прием пищи должен как минимум на треть состоять из овощей, а лучше — наполовину.

Наконец, диетолог рассказала, что всегда выбирает «коричневые» углеводы — черный хлеб, коричневый рис и цельнозерновые макароны вместо их белых аналогов. «Продукты из цельнозерновой муки снижают риск развития диабета, рака и сердечных заболеваний», — сказала Джексон.

Кроме того, она посоветовала тем, кто придерживается средиземноморской диеты, добавить в меню нут. Также простым и подходящим для любого блюда гарниром, по ее словам, являются запеченные в духовке овощи.