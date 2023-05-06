Лучшие домашние рецепты для жарки купат на природе

Выходные или праздники — прекрасное время для отдыха на природе и приготовления блюд на гриле. Особенной популярностью среди них пользуются колбаски и купаты из свинины и говядины.

© Lenta.ru

«Лента.ру» собрала лучшие рецепты ароматных и сочных колбасок, которые можно приготовить на огне для большой компании.

Видео дня

Что выбрать — колбаски или шашлык?

По сравнению с шашлыком колбаски и купаты из свинины и говядины имеют ряд преимуществ: чтобы их приготовить, не потребуются ни особые усилия, ни необычные продукты. Такие колбаски не нужно мариновать, долго жарить, да и раскаленные угли им не нужны. Напротив, если угли слегка остыли, это будет даже плюсом — так колбаски лучше поджарятся и не сгорят.

Колбаски и купаты станут хорошим решением для тех, у кого нет желания или возможности долго заниматься шашлыком. Однако несмотря на всю простоту, чтобы не испортить отдых на природе, сосиски и купаты нужно готовить правильно.

Как готовить колбаски на гриле?

1. Прежде чем готовить колбаски, их нужно немного поварить. Благодаря этому оболочка станет мягче и эластичнее, не будет лопаться от высоких температур. Но долго варить колбаски или купаты тоже не нужно: достаточно опустить их в горячую воду и подержать на слабом огне пару минут.

2. Решетку, на которую планируется класть колбаски, лучше всего вначале смазать жиром или растительным маслом — тогда продукты не приклеятся к ним и не разорвутся. Кроме того, перед приготовлением полезно проткнуть оболочку колбасок в нескольких местах при помощи зубочистки. Это также не даст им порваться под воздействием высоких температур.

3. Если собираетесь готовить несколько колбасок, объединенных одной кишкой, то не спешите ее разрезать — в этом случае мясной сок может вытечь. Уже в процессе приготовления попробуйте смазать такие колбаски растопленным маслом с добавленным в него давленым чесноком. С одной стороны, так получится ароматная хрустящая корочка, а с другой — чеснок раскроет вкус мяса.

4. Для того чтобы купаты прожарились равномерно, не забывайте часто переворачивать решетку. Готовить такие колбаски нужно всего несколько минут — долгое приготовление вредит блюду и делает его сухим.

Домашние или готовые колбаски?

Как говорит в беседе с «Лентой.ру» нутрициолог Наталья Бесаева, полуфабрикаты промышленного производства — в том числе колбаски и купаты для гриля — содержат большое количество насыщенных жиров и много соли.

Как приготовить домашние колбаски или купаты?

1. Для начала понадобится свиная кишка — лучше всего приобрести ее в магазине или обратиться к мяснику на рынке. Если решите готовить свиную кишку для колбасок или купат самостоятельно, то ее стоит хорошо прочистить и промыть, несколько раз сменив воду.

2. Поместите фарш в свиную кишку при помощи специальной насадки на мясорубку. Если же ее нет под рукой, поступите следующим образом: возьмите пластиковую бутылку, отрежьте у нее верх с горлышком и наденьте на него свиную кишку. После этого туда легко можно будет положить фарш.

В случае, если колбасок приготовлено с запасом и некоторые пришлось заморозить, проколите их в нескольких местах, как перед жаркой. Дело в том, что при замерзании жидкости расширяются — а значит, оболочка может порваться.

Колбаски из свинины и говядины

Ингредиенты:

говяжий фарш — 280 граммов;

говядина (оковалок) — 500 граммов;

свиная грудинка — 125 граммов;

черный перец горошком — 2 грамма;

кедровые орешки — 15 граммов;

сушеные томаты — щепотка;

сушеный лук — 12 граммов;

сушеный чеснок — 8 граммов;

фраппе — 200 граммов;

подготовленная свиная кишка — 2 метра.

Как приготовить колбаски из свинины и говядины

1. Нарежьте говядину и свиную грудинку кубиками размером 0,6 на 0,6 сантиметра.

2. Тщательно смешайте кубики с говяжьим фаршем, нарезанными сушеными томатами, луком и специями. В самом конце добавьте лед фраппе и аккуратно перемешайте все еще раз.

3. Завяжите край кишки жгутом, а затем набейте ее фаршем, следуя советам, описанным выше. Сформируйте колбаски весом примерно по 250 граммов каждая, перевязывая кишку жгутом, но не разрезая — это надо будет сделать непосредственно перед жаркой.

4. Сделайте на каждой колбаске 6-8 проколов — после этого их можно как приготовить сразу, так и заморозить.

5. Обжарьте колбаски на гриле до появления румяной корочки.

Куриные колбаски в виноградном маринаде

Для этого не менее вкусного рецепта понадобятся обычные продукты, которые можно купить на рынке или в супермаркете. Приготовление таких колбасок несложное, сами они получаются очень ароматными и сочными, но при этом считаются почти диетическими.

Ингредиенты:

куриное филе (бескостные окорочка или грудка) — 500 граммов;

луковица — 1 штука;

куриное яйцо — 1 штука;

зубчики чеснока — 3 штуки;

сливки 15% — 3 столовые ложки;

сушеный базилик — 1 чайная ложка;

молотый перец — ½ чайной ложки;

соль по вкусу;

подготовленная свиная кишка — 1 метр.

Ингредиенты для маринада:

виноградный сок — 300 миллилитров;

свежевыжатый сок лимона — 1 столовая ложка;

соль — 1 чайная ложка;

сахарный песок — 1 чайная ложка;

перец горошком — 5 штук;

барбарис — 3 штуки.

Как приготовить куриные колбаски в виноградном маринаде

1. Куриное мясо, лук и чеснок дважды проверните через мясорубку.

2. Вбейте яйцо в фарш, добавьте сливки и специи, а затем перемешайте и уберите в холодное помещение на полчаса.

3. Подготовленные кишки замочите в теплой, слегка подсоленной воде на полчаса.

4. Начините кишку подготовленным фаршем, перекручивая ее через каждые 10 сантиметров.

5. Смешайте все компоненты маринада, а затем оставьте в нем колбаски как минимум на 3 часа. Мариновать блюдо рекомендуется в прохладном месте.

6. Жарьте колбаски на сильном огне гриля 7 минут, периодически переворачивая их, до появления золотистой корочки.

Вредны ли колбаски?

Несмотря на всю популярность колбасок, специалисты советуют отдавать предпочтение другим продуктам для приготовления на гриле — например, мясу или рыбе. Если говорить о мясе, то нутрициологи рекомендуют выбирать курицу или индейку, которые легче усваиваются. В отличие от них, в свинине, говядине и баранине много насыщенных жиров.