Врач рассказала, какую часть курицы лучше не есть

Терапевт, диетолог, гастроэнтеролог Наталья Сычева рассказала, какая часть курицы полезнее остальных, а какую, наоборот, не стоит употреблять в пищу.

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По ее словам, белое мясо птицы содержит минимальное количество жира, поэтому большинство специалистов считают грудку самой полезной частью курицы. Однако в питании важно разнообразие. Поэтому бедро и голень также следует добавлять в рацион.

— Голень и бедро тоже можно использовать, но я рекомендую употреблять их на обед, а более постную грудку — на ужин. В грудке очень мало жира. Голень и бедро — ближе к красному мясу, там достаточное количество насыщенных жиров, которые мы не убираем полностью из рациона, но в то же время ограничиваем, — пояснила медик.

Она отметила, что наибольшее количество насыщенных жиров содержится в коже, поэтому от этой части куриной тушки нужно избавляться.

— Многие переходят на мясо птицы, например, отказываются от свинины или говядины, но в то же время едят куриные голени или крылышки с кожей. В курятине будет столько же жира, сколько в свинине или жирной говядине, если не убрать кожу, даже если это будет часть грудки с кожей, — добавила Сычева в интервью радио Sputnik.

Специалист отметила, что наибольшую пользу организму принесет курятина, которая приготовлена на пару или отварена методом су-вид. Запекать птицу тоже можно. Главное, чтобы не образовывалась корочка.