Диетолог посоветовала устроить разгрузочную неделю после праздников

Если Новый год у большинства ассоциируется с оливье, то гастрономический символ майских праздников, конечно, шашлык. А где приготовленное на мангале мясо, там и хлеб, картошка и всякие соусы.

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Как сделать так, чтобы следы праздников не отложились на талии, рассказала семейный диетолог и массажист Екатерина Лукьянова.

Во-первых, разумно стоит подойти к самому праздничному рациону, сказала Лукьянова изданию progorodsamara.ru. Спокойно вычеркнуть из него можно быстрые углеводы вроде картофеля и мучного, калорийных соусов (кетчуп, майонез), хлеба, лепёшек, лавашей и проч., а также алкоголя. Да и сам шашлык можно приготовить не из жирной свинины, а из более лёгкого мяса — телятины, филе индейки, филе бедра индейки, куриной грудки. Особенно если после обычного шашлыка у вас бывает изжога. Можно ещё приготовить рыбу на костре.

Разгрузочная неделя: правила

Разгрузиться после праздников важно не только для того, чтобы сбросить пару-тройку лишних кило. Заодно можно избавиться от шлаков и токсинов, вывести лишнюю жидкость из организма, уменьшить объём желудка, улучшить работу кишечника. Как итог — бодрость и лёгкость во всём теле, отметила диетолог.

Важно перед началом разгрузочной недели проконсультироваться с врачом, особенно если вы намерены строго ограничить рацион. И сразу после её окончания не набрасывайтесь на еду с двойной силой.

Вот основные правила разгрузочной недели по версии диетолога Лукьяновой:

пить побольше воды, а также травяные чаи и настои, минеральную воду без газов, свежевыжатые соки;

есть по чуть-чуть, но часто –– 4–6 раз в день, между приёмами пищи не должно проходить больше четырёх часов;

спите не меньше восьми часов в сутки, чтобы ускорить разгрузочные процессы,

общая калорийность вашего дневного рациона не должна превышать 1200 ккал;

на неделю откажитесь от соли, сахара, специй.