Врач Алендеев назвал самые полезные сладости для здоровья

Пастила, зефир и халва всегда доступны в продаже и могут принести пользу здоровью. Об этом со ссылкой на врача Сергея Алендеева сообщил «Царьград».

© Слово и Дело

Зефир содержит кальций, фосфор и глюкозу. Он способен снизить уровень холестерина, улучшить работу кровеносной системы, функции мозга и вывести токсины из организма.

В пастиле есть витамины, пектин, магний и железо. Она помогает наладить пищеварение, работу печени и сердца.