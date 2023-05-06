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Врач Алендеев назвал самые полезные сладости для здоровья

Пастила, зефир и халва всегда доступны в продаже и могут принести пользу здоровью. Об этом со ссылкой на врача Сергея Алендеева сообщил «Царьград».

Врач Алендеев назвал самые полезные сладости для здоровья
© Слово и Дело

Зефир содержит кальций, фосфор и глюкозу. Он способен снизить уровень холестерина, улучшить работу кровеносной системы, функции мозга и вывести токсины из организма.

В пастиле есть витамины, пектин, магний и железо. Она помогает наладить пищеварение, работу печени и сердца.

Халва имеет в составе витамины А, В, Е, которые полезны для зрения, памяти и сердца.

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