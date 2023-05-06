Апельсиновый сок на завтрак - плохая идея

Специалисты Роспотребнадзора и НИИ Питания рассказали, чем полезен апельсиновый сок и всем ли он подходит.

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По словам экспертов, апельсин - это источник витамина С. Он нужен для укрепления иммунной системы и правильного усвоения кальция в костях. В свежевыжатом соке концентрация витамина С выше - в 200 мл содержится почти вся его дневная норма. По данным исследований, апельсиновый сок снижает высокий уровень плохого холестерина, а значит, он защищает сосуды и предотвращает развитие сердечно-сосудистых заболеваний, а также укрепляет нервную систему и тонизирует.

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Апельсин нужен и для красоты кожи. Он помогает вырабатывать коллаген. Также в нем содержится витамин B6, который нужен для регенерации кожи. В соке с мякотью много растворимой клетчатки, она усиливает перистальтику кишечника и помогает профилактике запоров.

Однако мнение, что сок из апельсинов - полезное дополнение к завтраку, ошибочное. Так, диетологи уверены, что не стоит пить его натощак, так как цитрусовые богаты кислотами и могут навредить людям с проблемами пищеварения. Кроме того, опасна не только кислота, но и сахар в соке. Он быстро всасывается в кровь, когда попадает в желудок, и активизирует выработку инсулина. Вскоре мозг снова просит сахар, и человек опять хочет есть. При этом в соке из пакетов сахара ещё больше, чем в свежевыжатом, - столько же, сколько и в стакане газировки (10 г на 100 мл). Именно поэтому пить с утра сок не рекомендуется.

Диетологи советуют лучше выпить утром стакан теплой воды, чашку чая или кофе, а апельсиновый сок - в обед. Либо же его можно выпить после тренировки. Утром для витаминного заряда лучше почистить апельсин и съесть. В целом фрукте много клетчатки, которая не даст уровню сахара резко повышаться в крови. Кроме того, это полезнее и для поджелудочной железы.