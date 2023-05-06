Доктор объяснил отличия листового чая от пакетированного

Среди россиян блуждает мнение, что в пакетированный чай состоит только из отходов производства листового, однако это утверждение не имеет ничего общего с реальностью. Об этом рассказал доктор Михаил Гинзбург в интервью «Народным Новостям».

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По словам эксперта, содержимое пакетика является ничем иным, как измельченным чаем. Данный способ фасовки сырья используется с целью сократить время на приготовление напитка. В целом, пакетированный чай действует на организм человека так же, как и его листовой вариант.