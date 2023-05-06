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Доктор Гинзбург объяснил отличия листового чая от пакетированного

Среди россиян блуждает мнение, что в пакетированный чай состоит только из отходов производства листового, однако это утверждение не имеет ничего общего с реальностью. Об этом рассказал доктор Михаил Гинзбург в интервью «Народным Новостям».

Доктор объяснил отличия листового чая от пакетированного
© Слово и Дело

По словам эксперта, содержимое пакетика является ничем иным, как измельченным чаем. Данный способ фасовки сырья используется с целью сократить время на приготовление напитка. В целом, пакетированный чай действует на организм человека так же, как и его листовой вариант.

Однако ложка дегтя в бочке меда все же присутствует. Риск нарваться на подделку при покупке чая в пакетиках значительно выше, чем при выборе листового. Гинзбург призвал внимательно отнестись к приобретению чая и отдавать предпочтение хорошим производителям.

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