Врач-диетолог назвала самый полезный гарнир к шашлыку
По словам диетолога Елены Соломатиной, самым полезным гарниром из всех возможных будут блюда, приготовленные из овощей, зелени, фруктов и ягод.
Главный плюс овощей и фруктов (в том числе соуса из ягод) – они помогают организму быстрее и легче переваривать продукт. А чем дольше мясо находится в желудочно-кишечном тракте, тем выше шанс развития онкологии.
Об этом сообщает «Вечерняя Москва». Свежие овощи можно запечь на гриле. Любители фруктов могут добавить к мясу киви, гранат, ананас или папайю. Разумным решением будет отказаться от следующих гарниров к шашлыку: вот молочные продукты, сыры, пирожные, копчености, выпечка с мясом.