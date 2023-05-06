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Врач-диетолог назвала самый полезный гарнир к шашлыку

По словам диетолога Елены Соломатиной, самым полезным гарниром из всех возможных будут блюда, приготовленные из овощей, зелени, фруктов и ягод.

Врач-диетолог назвала самый полезный гарнир к шашлыку
© Ivyborg.ru

Главный плюс овощей и фруктов (в том числе соуса из ягод) – они помогают организму быстрее и легче переваривать продукт. А чем дольше мясо находится в желудочно-кишечном тракте, тем выше шанс развития онкологии.

Об этом сообщает «Вечерняя Москва». Свежие овощи можно запечь на гриле. Любители фруктов могут добавить к мясу киви, гранат, ананас или папайю. Разумным решением будет отказаться от следующих гарниров к шашлыку: вот молочные продукты, сыры, пирожные, копчености, выпечка с мясом.

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