Назван топ-3 необычных рецептов шашлыка

Президент "Лиги Шашлыка" Валерий Мальцев поделился с "РГ" самыми необычными рецептами шашлыка.

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Майские праздники - идеальное время для открытия дачно-шашлычного сезона.

1. Шашлык из куриных сердечек.

Разрезаем сердечки, промываем, сушим. Маринуем полчаса в смеси пряных трав на основе кондари (горный чабрец). Покрываем густым сахарным сиропом, насаживаем сердечки на шампуры и отправляем на горячие угли. Жарим 15-20 минут.

Подавать с запеченным бататом.

2. Свиной шашлык, маринованный в моченых яблоках.

Свинину (1 кг, не очень жирная) режем порционными кусками. Моченую антоновку (тоже 1 кг) режем - каждое яблоко на 8-20 долек. В глубокой посуде перемешиваем свинину и дольки моченой антоновки. Добавляем чайную ложку зиры, предварительно растерев ее между пальцами. Снова перемешиваем и маринуем мясо в холодильнике 5-6 часов. Перед насаживанием на шампуры просушиваем мясо бумажным полотенцем.

На шампурах запекаем шашлык на "седых" углях примерно 20-25 минут.

На гарнир - та же моченая антоновка, порезанная крупно.

3. Говяжьи рулеты с мятным ароматом

Говядину режем тонкими пластами, слегка отбиваем. С обеих сторон негусто пересыпаем смесью сушеной мяты, черного и душистого перцев.