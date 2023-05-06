Диетолог составила правильную корзину для пикника

Выезд на природу на майские праздники - самая живучая традиция, пикники любят все. Семь советов, как собрать полезную и удобную корзину для перекуса на природе, подготовила для "Российской газеты" врач-терапевт, диетолог НМИЦ терапии и профилактической медицины Минздрава России Софья Елиашевич.

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Ориентироваться нужно и на свои возможности, и на погоду: если жарко, потребуется больше воды, и не стоит брать с собой скоропортящиеся продукты. Кроме того, могут понадобиться столовые приборы и тарелки - и надо заранее решить, обходиться ли одноразовой посудой (тогда лучше покупать не пластик, а из прессованной бумаги - так экологичнее).

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Что касается содержимого корзины, Софья Елиашевич разложила "по полочкам" все, что нужно взять с собой.

1) Напитки

Лучший вариант - простая или минеральная бутилированная вода. Если хочется горячих напитков, выручит термос с заваренными кипятком ягодами, лимоном или мятой. Добавлять сахар не стоит - он портит любой напиток. Что касается соков, сладких газированных напитков, нектаров, кваса, энергетиков, алкоголя, все это лучше свести к минимуму, а еще лучше - отказаться совсем, чтобы не перебрать с простыми углеводами.

2) Фрукты и овощи

Эти продукты мало того, что полезны, но на пикнике еще и очень удобны. Только помыть нужно, конечно, заранее - еще дома. Фрукты и овощи богаты пищевыми волокнами, органическими кислотами, служат ценным источником витаминов и микроэлементов. Более того, в них много связанной жидкости, что может помочь восстановить водный баланс в жаркий полдень. Салаты лучше не делать. На природе удобно перед началом трапезы быстро порезать огурцы-помидоры-перцы крупными ломтями. Вместе с зеленью - укропом, петрушкой, кинзой это лучший гарнир к шашлыку.

3) Хлеб

Преимуществом перед всеми мучными изделиями обладает цельнозерновой хлеб или хлебцы, которые особенно удобны для пикника. Можно приготовить бутерброды с листьями салата, черри и полноценным белком (яйцо, сыр, измельченный тунец или ломтики отваренной курицы или индейки), - это красивый и вкусный перекус на природе.

4) Мясо

Для более долгих пикников за пределами города, конечно, нужно мясо. Лучший выбор - курица или индейка без видимого жира и кожи. Надо только решить: будете ли вы брать с собой термически обработанный продукт (а значит, понадобится переносной холодильник или хотя бы охлаждающие элементы) или замаринуете мясо и будете жарить шашлык. Переработанное мясо (промышленные колбасы, сосиски и т.д. содержат слишком много соли, в них добавляют красители и консерванты, сахар, а белка там, естественно, меньше, чем в натуральном продукте).

5) Яйца

Яйца можно нарезать ломтиками или просто предложить целиком, сваренными вкрутую. С точки зрения диетологии, чтобы соблюдать баланс получаемых белков и жиров, на два съеденных яйца рекомендуется съедать только один желток, но это правило проще соблюдать дома.

6) Сыры

Наиболее уместными с точки зрения пользы для здоровья - белые молодые сыры (моцарелла, адыгейский). В них содержится наибольшее количество белка при минимальной концентрации соли. Также они богаты витаминами и микроэлементами, полезными для кожи и волос: жирные кислоты омега-3 и омега-6, селен и йод, железо. Твердые сорта сыра (пармезан, алтайский и др.) более калорийны и содержат больше соли, но зато в них много кальция и фосфора, полезных для костей и зубов. Как и любая молочная продукция, сыр нуждается в поддержании низких температур хранения.

7) Ягоды на десерт