Назван срок годности рассольного сыра

Роспотребнадзор: срок годности рассольного сыра не должен быть больше двух месяцев.

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В таком, скорее всего, есть консерванты и от его покупки лучше отказаться, посоветовала эксперт ведомтсва Екатерина Головкова. Она также рассказала о том, как купить хороший рассольный сыр в магазине и на рынке, как его хранить и может ли он быть недорогим.

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На что обратить внимание при покупке

этикетка. На ней должно быть указано: «сыр рассольный», животное, от которого получено молоко (кроме коровьего), наименование изготовителя, дата изготовления и номер варки. Если написано «сырный продукт» — значит, вместо части молочного жира использовался заменитель (немолочный жир). - срок годности. Если он намного больше двух месяцев, скорее всего, содержит консерванты. От покупки лучше отказаться.

На ней должно быть указано: «сыр рассольный», животное, от которого получено молоко (кроме коровьего), наименование изготовителя, дата изготовления и номер варки. Если написано «сырный продукт» — значит, вместо части молочного жира использовался заменитель (немолочный жир). - срок годности. Если он намного больше двух месяцев, скорее всего, содержит консерванты. От покупки лучше отказаться. внешний вид. На упаковке не должно быть повреждений.

На упаковке не должно быть повреждений. состав. В соответствии с ГОСТом это: молоко цельное, молоко обезжиренное, соль поваренная пищевая, бактериальный концентрат мезофильных молочнокислых микроорганизмов, молокосвертывающий сычужный ферментный препарат животного происхождения, пищевые натуральные красители аннато, бета-каротин.

Допускается содержание вкусовых компонентов. Например, сушёные овощи, гвоздика, перец черный, кориандр, тмин, лавровый лист и некоторые другие.

Массовая доля жира в пересчёте на сухое вещество должна быть не менее 40% у осетинского, карачаевского, кобийского — не менее 45%, у лори — не менее 50%).

Если вы идёте за сыром на рынок, помните, что у молочных продуктов там должно быть своё место. Поэтому не стоит стоит брать тот, который лежит на соседних прилавках с мясом, рыбой или яйцами. В таком случае на него могут попасть посторонние микроорганизмы, опасные для здоровья.

Может ли хороший рассольный сыр быть дешёвым

Слишком низкая цена рассольного сыра может говорить прежде всего о его ненатуральности.

«Например, о том, что производитель использовал обезжиренное молоко, а чтобы это скрыть, компенсировал недостаток молочного жира растительным. Такой сыр обычно более плотный и светлый, в его вкусе меньше сливочных ноток, а при длительной выдержке в рассоле он просаливается сильнее и становится ломким. Да, такой сыр менее калориен, но это не полностью молочный сыр, а сырный продукт, что производитель должен в обязательном порядке указывать на упаковке», — объяснила эксперт.

Как хранить рассольный сыр Дома сыр должен лежать в холодильнике. Рекомендуемый диапазон от +6 до +8 градусов, влажность — 85–90%. В магазине он хранится в холодильной камере или шкафу отдельно от других продуктов, которые издают специфические запахи. Если нормы хранения были нарушены, у продукта будет посторонний химический привкус и запах затхлости.