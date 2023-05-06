Назван срок годности рассольного сыра
Роспотребнадзор: срок годности рассольного сыра не должен быть больше двух месяцев.
В таком, скорее всего, есть консерванты и от его покупки лучше отказаться, посоветовала эксперт ведомтсва Екатерина Головкова. Она также рассказала о том, как купить хороший рассольный сыр в магазине и на рынке, как его хранить и может ли он быть недорогим.
На что обратить внимание при покупке
- этикетка. На ней должно быть указано: «сыр рассольный», животное, от которого получено молоко (кроме коровьего), наименование изготовителя, дата изготовления и номер варки. Если написано «сырный продукт» — значит, вместо части молочного жира использовался заменитель (немолочный жир). - срок годности. Если он намного больше двух месяцев, скорее всего, содержит консерванты. От покупки лучше отказаться.
- внешний вид. На упаковке не должно быть повреждений.
- состав. В соответствии с ГОСТом это: молоко цельное, молоко обезжиренное, соль поваренная пищевая, бактериальный концентрат мезофильных молочнокислых микроорганизмов, молокосвертывающий сычужный ферментный препарат животного происхождения, пищевые натуральные красители аннато, бета-каротин.
Допускается содержание вкусовых компонентов. Например, сушёные овощи, гвоздика, перец черный, кориандр, тмин, лавровый лист и некоторые другие.
Массовая доля жира в пересчёте на сухое вещество должна быть не менее 40% у осетинского, карачаевского, кобийского — не менее 45%, у лори — не менее 50%).
Если вы идёте за сыром на рынок, помните, что у молочных продуктов там должно быть своё место. Поэтому не стоит стоит брать тот, который лежит на соседних прилавках с мясом, рыбой или яйцами. В таком случае на него могут попасть посторонние микроорганизмы, опасные для здоровья.
Может ли хороший рассольный сыр быть дешёвым
Слишком низкая цена рассольного сыра может говорить прежде всего о его ненатуральности.
«Например, о том, что производитель использовал обезжиренное молоко, а чтобы это скрыть, компенсировал недостаток молочного жира растительным. Такой сыр обычно более плотный и светлый, в его вкусе меньше сливочных ноток, а при длительной выдержке в рассоле он просаливается сильнее и становится ломким. Да, такой сыр менее калориен, но это не полностью молочный сыр, а сырный продукт, что производитель должен в обязательном порядке указывать на упаковке», — объяснила эксперт.
Как хранить рассольный сыр Дома сыр должен лежать в холодильнике. Рекомендуемый диапазон от +6 до +8 градусов, влажность — 85–90%. В магазине он хранится в холодильной камере или шкафу отдельно от других продуктов, которые издают специфические запахи. Если нормы хранения были нарушены, у продукта будет посторонний химический привкус и запах затхлости.
Длительность хранения рассольных сыров — 15 суток, а после вскрытия упаковки — 5 суток. До этого «Секрет фирмы» рассказывал , как проверить дома качество купленного молока с помощью лакмусовой бумажки.