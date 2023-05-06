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Продукты, которые всегда должны быть в холодильнике человека старше 40 лет

Механизмы старения организма запускаются после 40 лет. Чтобы иметь хорошее самочувствие, необходимо изменить некоторые привычки, в том числе пищевые, включив в меню определенные продукты.

Продукты, которые всегда должны быть у человека старше 40 лет
© Слово и Дело

С годами возрастает риск развития гастрита. Из-за этого организм плохо усваивает витамин B12, кальций, железо и магний. Мужчинам и женщинам старшего возраста нужно употреблять больше питательных элементов, снизив калорийность блюд, отмечает РБК.

Врачи советуют уменьшить размер порций, но есть чаще. В рационе должны присутствовать здоровые перекусы. Например, можно употреблять миндаль, нежирный йогурт, вареные яйца.

Фрукты желательно заменить на ягоды. Также нужно отказаться от сахара и сложных углеводов.

Для поддержания хорошего самочувствия людям старше возраста следует употреблять больше овощей и продуктов, содержащих калий.

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