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Диетолог Панова перечислила фрукты, которые вредят фигуре

Многие люди, которые сидят на диете, убеждены, что фрукты и овощи не будут способствовать набору веса. Диетолог и нутрициолог Оксана Панова опровергла это мнение.

Диетолог перечислила фрукты, которые вредят фигуре
© Unsplash

По ее словам, некоторые фрукты добавляют килограммов. Происходит это потому, что они имеют высокий гликемический индекс.

Так, виноград, сладкие яблоки и бананы провоцируют повышение уровня инсулина в крови из-за высокого содержания в них природных сахаров. Это в свою очередь способствует набору веса, пояснила специалист.

Тем, кто садится на диету и хочет похудеть, Панова посоветовала после 18:00 отказаться от употребления сладких фруктов, передает «Газета.ру».

В Роспотребнадзоре в рамках проекта «Здоровое питание» сообщили, что человеку нельзя употреблять цитрусовые при наличии язвы, панкреатита и гастрита. Также такие фрукты нельзя есть при склонности к аллергии.

Летом каждый хочет обрести идеальное тело: плоский живот и красивый рельеф, чтобы выход к пляжу был максимально эффектным, а яркие наряды выгодно подчеркивали силуэт. О том, что нужно делать уже сейчас, чтобы все это не осталось лишь мечтами, читайте в материале «Вечерней Москвы».

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