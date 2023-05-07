5 продуктов, которые избавят от запаха пота

Устранить неприятный запах пота можно не только с помощью дезодоранта или духов. Помочь в этом могут также определённые продукты.

© Ferra.ru

Чтобы не переживать по поводу запаха пота, можно просто есть определённые продукты. Благодаря им ваше тело будет благоухать.

Зелёный чай. Он отличается антиоксидантным эффектом. Это поможет предотвратить возникновение неприятного запаха от тела, ног, изо рта.

Цитрусовые. В частности, лимон и апельсин. Они сокращают количество токсинов в организме, а это способствует уменьшению роста бактерий, которые вызывают неприятный запах.

Пажитник. Этот продукт выводит из организма токсины и защищает от появления неприятного запаха.

Кардамон. Он придаст телу приятный аромат.

Листовые овощи. В шпинате, белокочанной капусте много хлорофилла, который нейтрализует вещества, вызывающие неприятный запах.