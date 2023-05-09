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Шесть продуктов, которые защитят вас от рака кишечника

Диета, как известно, является главным фактором, когда речь идёт о раке кишечника. И вот какие продукты вам помогут избежать этого вида онкологии.

Шесть продуктов, которые защитят вас от рака кишечника
© Ferra.ru

Доктор Дебора Ли из интернет-аптеки Dr Fox Online Pharmacy отметила, что в ходе одного исследования 2021 года с участием более 500 тысяч человек были выделены продукты, которые лучше всего защищают от рака кишечника. Опубликованы результаты этой научной работы были в European Prospective Investigation in Cancer and Nutrition (EPIC).

Среди этих продуктов - рыба, продукты с высоким содержанием клетчатки, овощи и фрукты, семена и орехи, продукты с высоким содержанием кальция, ферментированные продукты.

Рыба является отличным источником омега-3. Эти кислоты благотворно влияют на иммунитет и обладают сильными противовоспалительными свойствами. Благодаря исследованиям на животных стало известно, что рыбий жир предотвращает развитие рака кишечника. И, похоже, так же влияет рыбий жир и на людей. Много омега-3 содержится в лососе, сардинах, скумбрии, треске, сельди, форели, консервированном тунце. Согласно текущим рекомендациям, нужно съедать одну порцию жирной рыбы в неделю.

Что касается клетчатки, то её нужно получать в день по 30 г. Это вещество положительно сказывается на здоровье кишечника. Содержится клетчатка в чёрном хлебе, рисе, макаронах, цельнозерновых хлопьях, авокадо, орехах, овощах и фруктах с кожицей, ягодах, бобовых.

Овощи и фрукты помогут вам защититься от рака благодаря антиоксидантам в их составе.

Орехи и семена отличаются антиоксидантными и противовоспалительными свойствами.

В ферментированных продуктах содержатся бактерии, которые действуют как пробиотики. То есть вещества, которые полезны для здоровья кишечника.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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