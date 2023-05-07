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Диетолог Гинзбург заявил о неожиданном вреде апельсинового сока

Врач-диетолог Михаил Гинзбург рассказал, чем опасен апельсиновый сок. Об этом сообщает "Москва 24".

По словам медика, сок из апельсинов вреден для организма. Напиток ускоряет старение, повышает риск развития сахарного диабета, атеросклероза, гипертонии, а также некоторых опухолей.

Как объяснил врач, в апельсиновом соке много фруктозы, но мало пищевых волокон, так как они отжимаются при его изготовлении.

"Без пищевых волокон всасывание фруктозы идет слишком быстро, что нарушает обмен веществ и делает возможным все перечисленные ранее возрастные болезни", - рассказал Михаил Гинзбург.

Врач посоветовал есть фрукт цельным, а не употреблять сделанные из него соки, так как в нем много биоактивных веществ, флавоноидов и пектинов, которые, наоборот, препятствуют старению и поддерживают кишечную микрофлору.

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