Врач-диетолог Михаил Гинзбург рассказал, чем опасен апельсиновый сок. Об этом сообщает "Москва 24".

По словам медика, сок из апельсинов вреден для организма. Напиток ускоряет старение, повышает риск развития сахарного диабета, атеросклероза, гипертонии, а также некоторых опухолей.

Как объяснил врач, в апельсиновом соке много фруктозы, но мало пищевых волокон, так как они отжимаются при его изготовлении.

"Без пищевых волокон всасывание фруктозы идет слишком быстро, что нарушает обмен веществ и делает возможным все перечисленные ранее возрастные болезни", - рассказал Михаил Гинзбург.