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Инфекционист Степанова рассказала, что не стоит брать на пикник

Не стоит брать на пикник скоропортящиеся продукты, в том числе салаты с майонезом в качестве заправки. Об этом "Газете.ру" рассказала инфекционист Екатерина Степанова.

Инфекционист рассказала, что не стоит брать на пикник
© Pxhere

Врач пояснила, что отравления и кишечные инфекции чаще всего возникают из-за продуктов, которые хранились неправильно и испортились. Поэтому без холодильника на пикник нес стоит брать вареную колбасу, заправленные майонезом салаты и другие продукты, которые быстро портятся.

Кроме того, не стоит переедать. Если возникнут проблемы с желудочно-кишечным трактом, ферменты пищеварения могут не помочь. Людей, у которых есть хронические заболевания желудка, поджелудочной железы, печени или желчного пузыря, переедание может привести в больницу, например с панкреатитом.

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Чтобы пикник не навредил желудку, стоит взять с собой как можно больше овощей и фруктов, а мяса и хлеба — как можно меньше. При этом овощи и фрукты необходимо тщательно мыть, а мясо — прожаривать до полной готовности.

Ранее "Рамблер" рассказывал, к каким заболеваниям могут привести овощные соленья.

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