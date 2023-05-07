Врач рассказала о способах сделать шашлык безопасным для здоровья

Людям с больным желудочно-кишечным трактом (ЖКТ) следует есть шашлык из рыбы, советует терапевт Цифровой клиники Страхового Дома ВСК Полина Шубина. Врач рассказала «Ленте.ру» о способах сделать шашлык безопасным для здоровья.

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Прежде всего стоит ответственно подойти к выбору мяса, посоветовала врач. Если продукт выглядит заветренным, можно попросить его разрезать для проверки свежести. Если жир пожелтел, лучше отказаться от покупки. Качественный продукт должен иметь слабый запах парного мяса. Свежесть можно также проверить, надавив на него пальцем, если небольшая вмятина быстро исчезнет — мясо свежее.

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Для шашлыка лучше выбирать мясо птицы, кролика или корейку (она вкусная и нежирная). Людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта лучше есть шашлык из рыбы, продолжила Шубина.

К тому же полуфабрикаты, как правило, содержат избыточное количество соли, сахара и уксуса, а это также повышает риск ухудшения самочувствия. При выборе продукта стоит обратить внимание на дату изготовления и состав: чем он проще, тем лучше, советует терапевт. Оптимально, мясной маринад должен включать уксус, лук, соль и перец.

При приготовлении шашлыка важно обратить внимание на уровень прожарки. Не стоит слишком долго держать мясо на огне, так как именно красивая корочка содержит канцерогены. Тем, кто собрался выбраться за город надолго, не стоит забывать, что избыток в рационе красного мяса (употребление больше двух раз в неделю) увеличивает риск развития рака толстого кишечника. В особенности если речь идет о жаренном мясе, предупредила Шубина.

«Необходимо разделять приемы пищи: есть несколько раз в день небольшими порциями. Можно делать перерыв на прогулку, физическую активность, игровые виды спорта. В рационе обязательно должны быть овощи и зелень. Чтобы минимизировать вред для организма, стоит также умеренно подойти к употреблению алкогольных, газированных и сладких напитков», — подвела итог терапевт.