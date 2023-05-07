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Диетолог Строков рассказал о противораковых свойствах грибов шиитаке

Грибы шиитаке способны обеспечить защиту организма от рака, а также улучшить результаты лечения людей с онкологическими заболеваниями. Об этом рассказал диетолог и врач Игорь Строков.

Диетолог рассказал о противораковых свойствах грибов шиитаке
© Слово и дело

По его словам, данные грибы родом из Восточной Азии. В последнее время их все чаще употребляют как альтернативу мясу. Как отметил Строков, в некоторых культурах шиитаке считаются противораковым средством. Это также подтверждается лабораторными исследованиями, передает «МедикФорум».

«В Японии и Китае грибы используются для лечения заболеваний легких. Иногда их назначают в сочетании с лечением рака», — добавил Строков.

Диетолог объяснил, что грибы шиитаке содержат определенные химические соединения, положительно влияющие на иммунную систему человека. Речь идет о бета-глюкане. Он способен замедлять рост некоторых раковых клеток.

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