Диетолог рассказал о противораковых свойствах грибов шиитаке

Грибы шиитаке способны обеспечить защиту организма от рака, а также улучшить результаты лечения людей с онкологическими заболеваниями. Об этом рассказал диетолог и врач Игорь Строков.

По его словам, данные грибы родом из Восточной Азии. В последнее время их все чаще употребляют как альтернативу мясу. Как отметил Строков, в некоторых культурах шиитаке считаются противораковым средством. Это также подтверждается лабораторными исследованиями, передает «МедикФорум».