Диетолог рассказал о противораковых свойствах грибов шиитаке

Диетолог Строков рассказал о противораковых свойствах грибов шиитаке
Грибы шиитаке способны обеспечить защиту организма от рака, а также улучшить результаты лечения людей с онкологическими заболеваниями. Об этом рассказал диетолог и врач Игорь Строков.
По его словам, данные грибы родом из Восточной Азии. В последнее время их все чаще употребляют как альтернативу мясу. Как отметил Строков, в некоторых культурах шиитаке считаются противораковым средством. Это также подтверждается лабораторными исследованиями, передает «МедикФорум».
«В Японии и Китае грибы используются для лечения заболеваний легких. Иногда их назначают в сочетании с лечением рака», — добавил Строков.
Диетолог объяснил, что грибы шиитаке содержат определенные химические соединения, положительно влияющие на иммунную систему человека. Речь идет о бета-глюкане. Он способен замедлять рост некоторых раковых клеток.