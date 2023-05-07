Борщ, уха или куриный: какой суп вреднее

Первое, то есть суп, считается неотъемлемым атрибутом обеденного стола в России. Еще с детства каждому из нас говорили, что суп — это полезно. Но современные диетологи утверждают, что не все так однозначно.

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Борщ

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Густой и наваристый, да еще поданный с пампушками, салом или намазкой из него — уже сейчас текут слюнки. Действительно, борщ — это калорийное блюдо, содержащее клетчатку и витамины группы B. Но у него немало негативных факторов. Во-первых, жирный мясной бульон может стать тяжелой пищей для ЖКТ, особенно, при наличии заболеваний и патологий. Во-вторых, из-за картофеля борщ содержит большое количество крахмала, способствующего набору веса. В-третьих, не стоит забывать и об овощах, которые пассируются перед добавлением в борщ. Они также источник дополнительных нежелательных калорий. Ну а еще в блюдо обычно добавляют уксус и лимонную кислоту — вещества, которые негативно влияют на желудок, могут стать причиной изжоги, гастрита и даже язвы.

Уха

Главную опасность в ухе представляет рыба и морепродукты. Дело в том, что сами по себе они являются довольно сильными аллергенами. Но куда опаснее то, что из-за ухудшающейся экологической обстановки океаническая рыба в последнее время все чаще оказывается загрязнена тяжелыми металлами, что приводит к пищевым отравлениям. Поэтому к выбору рыбы следует отнестись как можно более тщательно. Лучше всего обойтись белой речной рыбой, которая выловлена в экологически чистых районах. Да, пусть она не такая вкусная, как семга, горбуша или кальмар, но, к сожалению, экологичность морепродуктов очень непросто проверить.

Куриная лапша