Диетолог назвала продукты для идеального завтрака

Блюда и продукты для идеального завтрака в беседе с «Мослентой» назвала диетолог онлайн-сервиса по управлению здоровьем Budu Наталия Гридина. По ее словам, наилучшие варианты для первого приема пищи — каша и цельнозерновой хлеб.

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«Завтрак должен содержать достаточное количество белка — для насыщения, а также углеводов — для энергии. Отлично подойдут цельнозерновые каши. Важно, чтобы они были отварные, а не заваренные в кипятке», — пояснила специалист.

Клетчатка, содержащаяся в цельнозерновых крупах, улучшит перистальтику кишечника и работу желудка, а пищевые волокна дадут ощущение сытости, продолжила Гридина. В каши можно добавлять молоко, мед, орехи и сухофрукты. Цельнозерновой хлеб — тоже источник клетчатки и пищевых волокон.

«Кроме того, важно следить за белковой составляющей — для этого подойдут яйца в любом виде, сыры, творог и йогурты со сниженным количеством сахара. Если хочется сделать блюда слаще, можно добавить фрукты, сухофрукты, мед или натуральные джемы из ягод и фруктов», — посоветовала диетолог.

Дополнить завтрак не помешает свежими овощами. Они помогут получить часть дневной нормы витаминов, минералов и микроэлементов. Можно приготовить свежевыжатые соки. Однако, по мнению эксперта, во избежание раздражения ЖКТ лучше не злоупотреблять цитрусами на голодный желудок.