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Миллеровская кухня: куриное филе в конверте

Для приготовления вам понадобятся простые ингредиенты.
  • Одно филе куриного бедра
  • 1 ст. л. майонеза
  • 1 зубчик чеснока
  • 2 средних картофеля
  • 1 ч. л. паприки, соль, черный перец по вкусу.
Миллеровская кухня: куриное филе в конверте
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Филе слегка отбить, чтобы на поверхности не было бугорков, разрезать пополам, посолить, поперчить, смазать смесью майонеза с чесноком и оставить мариноваться.

Картофель потереть на крупной терке, добавить чайную ложку паприки, посолить.

Вырезать два квадрата (30:30 см) из пергаментной бумаги, смазать подсолнечным маслом.

На половину листа пергамента выложить слой картофеля, сверху половинку филе, опять картофель, прикрыть верхней частью бумаги, концы бумаги с трёх сторон свернуть, по типу мережки на вареник. Так сделать два конверта. Жарить на сухой сковороде на среднем огне, под крышкой, по 15 минут с двух сторон.

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