Миллеровская кухня: куриное филе в конверте
Для приготовления вам понадобятся простые ингредиенты.
- Одно филе куриного бедра
- 1 ст. л. майонеза
- 1 зубчик чеснока
- 2 средних картофеля
- 1 ч. л. паприки, соль, черный перец по вкусу.
Филе слегка отбить, чтобы на поверхности не было бугорков, разрезать пополам, посолить, поперчить, смазать смесью майонеза с чесноком и оставить мариноваться.
Картофель потереть на крупной терке, добавить чайную ложку паприки, посолить.
Вырезать два квадрата (30:30 см) из пергаментной бумаги, смазать подсолнечным маслом.
На половину листа пергамента выложить слой картофеля, сверху половинку филе, опять картофель, прикрыть верхней частью бумаги, концы бумаги с трёх сторон свернуть, по типу мережки на вареник. Так сделать два конверта. Жарить на сухой сковороде на среднем огне, под крышкой, по 15 минут с двух сторон.
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