Миллеровская кухня: куриное филе в конверте

Филе слегка отбить, чтобы на поверхности не было бугорков, разрезать пополам, посолить, поперчить, смазать смесью майонеза с чесноком и оставить мариноваться.

На половину листа пергамента выложить слой картофеля, сверху половинку филе, опять картофель, прикрыть верхней частью бумаги, концы бумаги с трёх сторон свернуть, по типу мережки на вареник. Так сделать два конверта. Жарить на сухой сковороде на среднем огне, под крышкой, по 15 минут с двух сторон.