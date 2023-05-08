Рецепт вкусного кекса из замороженной черники

Если вы нашли в морозилке чернику, нужно приготовить этот кекс!
Если вы проводили ревизию в морозильной камере и нашли там пакетики с черникой, самое время приготовить чернично-лимонный кекс! Автор рецепта, предупреждает, что это очень калорийно, но очень вкусно.
Ингредиенты:
Масло сливочное комнатной температуры — 200 г
Сахар — 260 г
Яйца крупные с ярким желтком — 3 шт
Цедра 1 лимона
Сок 1/2 лимона
Мука — 350 г
Сода — 2 г
Разрыхлитель — 6 г
Соль — 2 г
Молоко — 230 г
Черника — 130 г + ложка муки
Черника для верха кекса — 50 г
Процесс приготовления:
Разогрейте духовку до 180 градусов.
Взбейте сливочное масло с сахаром до бела. Введите по одному яйца, продолжая взбивать. Добавьте цедру и сок лимона. Добавьте муку в тесто, соль, разрыхлитель и соду. Влейте молоко. Замесите однородное тесто.
Чернику перемешайте с ложкой муки. Добавьте в тесто и аккуратно лопаткой вмесите до равномерного распределения ягод по тесту.
Форму смажьте маслом или застелите пергаментом, выложите тесто, сверху присыпьте черникой.
Выпекайте около 1 часа до сухой шпажки. Если верх кекса начнет слишком сильно румяниться, можно накрыть форму фольгой в первые 30 минут от начала выпечки.
Дайте готовому кексу чуть остыть в форме, затем остудите на решетке. Присыпьте сахарной пудрой.