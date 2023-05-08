Рецепт вкусного кекса из замороженной черники

Если вы проводили ревизию в морозильной камере и нашли там пакетики с черникой, самое время приготовить чернично-лимонный кекс! Автор рецепта, предупреждает, что это очень калорийно, но очень вкусно.

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Ингредиенты:

Масло сливочное комнатной температуры — 200 г

Сахар — 260 г

Яйца крупные с ярким желтком — 3 шт

Цедра 1 лимона

Сок 1/2 лимона

Мука — 350 г

Сода — 2 г

Разрыхлитель — 6 г

Соль — 2 г

Молоко — 230 г

Черника — 130 г + ложка муки

Черника для верха кекса — 50 г

Процесс приготовления:

Разогрейте духовку до 180 градусов.

Взбейте сливочное масло с сахаром до бела. Введите по одному яйца, продолжая взбивать. Добавьте цедру и сок лимона. Добавьте муку в тесто, соль, разрыхлитель и соду. Влейте молоко. Замесите однородное тесто.

Чернику перемешайте с ложкой муки. Добавьте в тесто и аккуратно лопаткой вмесите до равномерного распределения ягод по тесту.

Форму смажьте маслом или застелите пергаментом, выложите тесто, сверху присыпьте черникой.

Выпекайте около 1 часа до сухой шпажки. Если верх кекса начнет слишком сильно румяниться, можно накрыть форму фольгой в первые 30 минут от начала выпечки.