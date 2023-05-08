Врачи раскрыли плюсы и минусы употребления напитков из тимьяна

Напитки из тимьяна считаются полезными для здоровья. Однако в некоторых случаях они могут нанести вред организму, сообщили ученые из Турции.

Эксперты отметили, что тимьян обладает антиоксидантными свойствами и способствует выведению токсинов из организма. Кроме того, он помогает процессу регенерации клеток, предотвращая появление морщин.

Тимьян поддерживает пищеварительную систему. Его следует принимать при желудочном гриппе, несварении и проблемах с кишечником, передает турецкое издание Haber7.