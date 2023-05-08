Врач рассказала, какие продукты содержат в себе «скрытую соль»

Некоторые продукты могут содержать в себе так называемую «скрытую соль», которая может представлять опасность для здоровья. Врач-терапевт Оксана Драпкина рассказала, на какие продукты следует обратить особое внимание.

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Медицинский специалист утверждает, что чаще всего соль скрыта в обработанных продуктах. Лидерами по содержанию этой специи являются копченое, вяленое и переработанное мясо, а также различные снэки: чипсы, сухарики, орешки и попкорн. Кроме того, скрытая соль может входить в состав рыбных консервов и бульонных кубиков, передает издание kp.ru.