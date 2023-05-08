Врач рассказала, какие продукты содержат в себе «скрытую соль»

Врач Драпкина рассказала, какие продукты содержат в себе «скрытую соль»
Некоторые продукты могут содержать в себе так называемую «скрытую соль», которая может представлять опасность для здоровья. Врач-терапевт Оксана Драпкина рассказала, на какие продукты следует обратить особое внимание.
Медицинский специалист утверждает, что чаще всего соль скрыта в обработанных продуктах. Лидерами по содержанию этой специи являются копченое, вяленое и переработанное мясо, а также различные снэки: чипсы, сухарики, орешки и попкорн. Кроме того, скрытая соль может входить в состав рыбных консервов и бульонных кубиков, передает издание kp.ru.
По словам терапевта, употребление соли можно снизить, если исключить эти продукты из рациона питания. Также можно использовать альтернативные добавки, такие как лимонный сок, сушеный имбирь или пряные травы.