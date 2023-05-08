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Россиянам назвали самый полезный способ употребления лука

Эксперты назвали преимущества употребления лука натощак для укрепления здоровья.

Назван самый полезный способ употребления лука
© Слово и Дело

Как рассказали специалисты, в луке содержится большое количество витамина С. Он помогает иммунитету укрепить защиту от инфекционных заболеваний. Кроме того, этот овощ богат флавоноидами и фитонутриентами. К тому же, лук обеспечивает организм цинком и серой.

Польза от него настолько велика, что добавлять лук в рацион следует каждый день. Эксперты настаивают, что свежий лук несет особую пользу, если его употреблять натощак, примерно за полчаса до еды. Полезные свойства овоща также сохраняются в салатах или при готовке на пару. Однако во время жарки он теряет часть своей питательности.

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