Как употребление меда повлияет на ваше здоровье: 9 эффектов

Диетологи назвали несколько реальных преимуществ для здоровья мёда. И некоторые из них вас точно удивят.

© Ferra.ru

Мёд - это натуральный продукт в отличие от рафинированного сахара. Но делает ли это его автоматически полезным?

При употреблении мёда будьте готовы к шести положительным эффектам для здоровья.

Антимикробное действие. Другими словами, мёд помогает в борьбе с вирусами, бактериями, грибками. Также было обнаружено, что он эффективен при лечении инфицированных ран.

Большое количество антиоксидантов. В результате вы предотвратите развитие рака, болезней сердца, болезни Альцгеймера. В журнале Oxidative Medicine and Cellular Longevity также говорится, что антиоксидантные свойства мёда связаны с уменьшением хронического воспаления.

Облегчение боли в горле. В ходе одного исследования обнаружилось, что мёд даже более эффективен для облегчения симптомов кашля и боли в горле у детей, чем средства, подавляющие кашель.

Помощь в пищеварении. Научно доказано, что мёд помогает улучшить состояние кишечника и пищеварительной системы.

Снижение кровяного давления. Потенциально мёд может влиять на сердечно-сосудистую систему. Учёные обнаружили, что благодаря мёду улучшается пульс, можно регулировать уровень жира в крови, предотвратить гибель здоровых клеток в организме. В ходе другого исследования выяснилось, что употребление мёда в умеренном количестве связано с более низким артериальным давлением у женщин в 40+ лет.

Не такое сильное повышение уровня сахара в крови. Интересно, что мёд может лечить сахарный диабет.

Большое количество калорий. Так, в одной столовой ложке мёда - около 64 ккал. А ещё в столовой ложке мёда содержится 17 г сахара.

Аллергическая реакция. Она проявляется в виде крапивницы, зуда или отёка.