Самый большой бургер в России приготовили в Анапе
Приготовленный поварами в Анапе бургер установил рекорд России по весу и размерам. Огромный бутерброд был приготовлен на ежегодном гриль-фестивале, где кулинары показывают свои достижения.
Вес бургера составил 759 килограммов, высота – 77 сантиметров, диаметр – 154 сантиметра. Его приготовили прямо на мероприятии, говорится на сайте Книги рекордов России.
В состав блюда вошли булки, соусы, салатные листы, котлеты, сыр, помидоры и соленые огурцы.
В сентябре 2022 года городе Нарьян-Мар Ненецкого автономного округа приготовили 350 бургеров с олениной, установив рекорд по весу деликатеса. В декабре в Санкт-Петербурге приготовили самую длинную шаверму в мире. Ее длина превысила 150 метров.