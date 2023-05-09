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Самый большой бургер в России приготовили в Анапе

Приготовленный поварами в Анапе бургер установил рекорд России по весу и размерам. Огромный бутерброд был приготовлен на ежегодном гриль-фестивале, где кулинары показывают свои достижения.

Самый большой бургер в России приготовили в Анапе
© Мир24

Вес бургера составил 759 килограммов, высота – 77 сантиметров, диаметр – 154 сантиметра. Его приготовили прямо на мероприятии, говорится на сайте Книги рекордов России.

В состав блюда вошли булки, соусы, салатные листы, котлеты, сыр, помидоры и соленые огурцы.

В сентябре 2022 года городе Нарьян-Мар Ненецкого автономного округа приготовили 350 бургеров с олениной, установив рекорд по весу деликатеса. В декабре в Санкт-Петербурге приготовили самую длинную шаверму в мире. Ее длина превысила 150 метров.

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