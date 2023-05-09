Онколог: овощи с нитратами могут спровоцировать рак

Онколог Астраханцев: овощи с нитратами могут спровоцировать рак. По словам врача, в категорию опасных могут попасть практически любые продукты. Но специалист призвал не паниковать, ведь канцерогенными они становятся в основном при чрезмерном потреблении. Хотя и без этого хватает причин, которые могут поспособствовать развитию онкологического заболевания.

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Согласно тому, что рассказал заместитель главного врача клиники «Евроонко», онколог-химиотерапевт Максим Астраханцев, уязвимым перед угрозой рака организм делают следующие вещи.

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Курение. Это первая по распространённости причина развития рака.

Алкоголь. В нём содержится этанол, он же опасный канцероген. Поэтому частое употребление крепкого спиртного грозит развитием онкозаболеваний ротовой полости, пищевода, печени, толстой и прямой кишки, а также молочных желёз.

Врач обратил внимание на то, что не существует точного порога между допустимым и вредным количеством алкоголя и риски всегда индивидуальные. Он посоветовал сводить к минимуму употребление алкоголя.

Трансжиры. Это самый опасный элемент пищи — так считает Всемирная организация здравоохранения. При этом избежать встречи с ними не так-то и просто. Уже не новость, что трансжиры есть в маргарине и продуктах на его основе: полуфабрикатах, фастфуде и кондитерских изделиях. Но они могут образовываться и при приготовлении полезных овощей, рыбы и мяса — в том случае, если прожарка глубокая.

А вот двойная опасность — в чипсах, сухариках и других снеках. Там не только трансжиры, а ещё и искусственные ароматизаторы, и красители.

Сладости. Их переедание может спровоцировать ожирение и диабет второго типа (приобретённый). А всё это повышает риски развития рака. Секрет в том, что злокачественные клетки питаются глюкозой — берут из неё энергию и дальше существуют. В итоге они только размножаются, а свои первоочередные функции уже не выполняют.

Овощи с нитратами. Выращенные с использованием азотных удобрений, они в итоге под воздействием различных ферментов в пищеварительном тракте преобразуются в нитрозамины — высокотоксичные соединения с высоким уровнем канцерогенности. Так что уже не польза, а вред один.