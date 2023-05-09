$76.82-1.7984.91-2.09

Названы лучшие варианты маринада для шашлыка

Лучшие варианты не вредных маринадов для шашлыка перечислила в беседе с «Мослентой» врач превентивной медицины, блогер Мадина Мусичова. Среди них — классика на основе оливкового масла.

Названы лучшие варианты маринада для шашлыка
© Мослента

«Смешайте оливковое масло, соль, перец, сушеный чеснок и рубленую зелень (укроп, петрушку, базилик). Добавьте в маринад лук и нарезанный лимон. Еще хороший вариант — маринад на основе соевого соуса: смешайте соевый соус, сахар, мед, растительное масло, чеснок и имбирь. Добавьте к маринаду нарезанные лук, перец и кинзу», — поделилась она рецептом.

Кроме того, безопасным для здоровья будем маринад с томатным соусом, в состав которого входит винный уксус, сахар, соль, перец и чеснок. Последним в списке оказался маринад из йогурта, смешанного с солью, перцем, куркумой и кумином. После к маринаду следует добавить рубленую зелень и нарезанный лук.

Мусичова пояснила, что время маринования зависит от толщины кусочков мяса и может варьироваться от нескольких часов до суток. Кроме того, нужно не забывать периодически перемешивать мясо в маринаде, чтобы оно пропиталось соусом равномерно.

Ранее юрист, заместитель председателя коллегии адвокатов «Цуканов, Пономарева и партнеры» Елена Пономарева напомнила о правилах приготовления шашлыков и штрафах за их несоблюдение.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий