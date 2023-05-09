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Диетолог Строков рассказал о пользе черники

Чернику по праву называют «звездой» всех ягод. Все дело в том, что она содержит уникальные вещества, способные не только обогатить организм витаминами, но и улучшить работу органов.

Диетолог рассказал о пользе черники
© runews24.ru

Чернику по праву можно назвать звездой ягод. .По словам диетолога Игоря Строкова, в ней содержатся витамин С, витамин Е, железо, калий, цинк, фолиевая кислота, которые помогают организму противостоять процессам старения и воспалительным процессам.

Кроме того, согласно новым данным, эта ягода также улучшает работу мозга. Заявление основано на результатах исследования с участием 61 человека. На протяжении трех месяцев группа добровольцев в возрасте от 65 до 80 лет пили 26 граммов лиофилизированного порошка черники. Это примерно 75-80 ягод черники.

В результате анализы показали, что у испытуемых снизилось кровяное давление, улучшилась память, концентрация, кровоток.

Что касается группы, употреблявших плацебо, таких результатов у них выявлено не было, пишет MedikForum.ru.

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