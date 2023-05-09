Онколог объяснил, когда овощи могут спровоцировать рак

Онколог Астраханцев объяснил, когда овощи могут спровоцировать рак
Если овощи вырастили с азотными удобрениями, из-за них у человека могут развиться онкологические заболевания. Об этом RT рассказал онколог Максим Астраханцев.
По словам эксперта, когда нитраты попадают в плод, происходит несколько химических реакций, в результате которых образуются высокотоксичные соединения с высоким уровнем канцерогенности. Самый большой риск скопления нитратов у корнеплодов — картофеля и моркови.
Аналогично рак с большей вероятностью возникнет у людей, которые употребляют алкоголь, поскольку в спиртных напитках содержится опасный канцероген этанол. Опасны также продукты с трансжирами: маргарин, фастфуд, полуфабрикаты.
Астраханцев подчеркивает: бокал вина или пачка чипсов не вызовут рак. Но делать подобные продукты частью ежедневного рациона не стоит.
Ранее "Рамблер" рассказывал, какие заболевания могут возникнуть из-за овощных солений.