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Эксперты предупредили о вреде мяса куриц, выращенных на производстве

Курица популярна среди населения за счет своей универсальности и доступности. При этом мясной продукт относится к низкокалорийным, поскольку в нем содержатся всего 170 ккал на 100 гр. продукта. Это почти в два раза меньше, чем в говядине.

Эксперты предупредили о вреде мяса куриц, выращенных на производстве
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Кроме того, в мясе курицы содержатся аминокислоты и витамины: А, С, Е, В1, В2, В3, В5, В6, В9, железо и селен.

Однако получить максимальную пользу можно только от домашней птицы. Зато курица, выращенная на производстве, относится к вредным, так как там их кормят гормонами и разными препаратами.

Все эти вредные химикаты могут остаться в мясе, особенно много их содержится в бёдрах и голенях птицы. Поэтому самой безопасной частью тела покупной курицы принято считать грудку, пишет ИА ChitaMedia.

Кроме того, не стоит есть жареную и копченую курицу, так как при такой термической обработке она теряет все свои полезные качества.

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