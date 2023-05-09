Эксперты предупредили о вреде мяса куриц, выращенных на производстве

Курица популярна среди населения за счет своей универсальности и доступности. При этом мясной продукт относится к низкокалорийным, поскольку в нем содержатся всего 170 ккал на 100 гр. продукта. Это почти в два раза меньше, чем в говядине.

© Unsplash

Кроме того, в мясе курицы содержатся аминокислоты и витамины: А, С, Е, В1, В2, В3, В5, В6, В9, железо и селен.

Однако получить максимальную пользу можно только от домашней птицы. Зато курица, выращенная на производстве, относится к вредным, так как там их кормят гормонами и разными препаратами.

Все эти вредные химикаты могут остаться в мясе, особенно много их содержится в бёдрах и голенях птицы. Поэтому самой безопасной частью тела покупной курицы принято считать грудку, пишет ИА ChitaMedia.