Гастроэнтеролог перечислил полезные свойства кимчи

Кимчи — традиционное блюдо корейской кухни, известное более двух тысяч лет. В России оно зачастую воспринимается в качестве острой приправы, призванной раззадорить вкусовые рецепторы и улучшить аппетит. Но как рассказал изданию «Клопс» гастроэнтеролог, диетолог Рустем Садыков, у кимчи можно выделить три полезных свойства, о которых мало кто задумывается.

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Рецептов приготовления кимчи множество. Однако по сути это квашеная пекинская капуста с рядом дополнительных ингредиентов, придающих ей остроту. Разные хозяйки могут добавлять в кимчи редьку, редис, огурцы, баклажаны, капусту кольраби и, конечно, всевозможные специи. На выходе получается низкокалорийное блюдо, которое корейцы считают лекарством от многих болезней.

Как отметил Рустем Садыков, у кимчи действительно есть мощный потенциал для положительного влияния на организм человека. Во-первых, это пробиотический эффект. Как и любое ферментированное блюдо, полученное с помощью молочнокислых бактерий, кимчи благотворно влияет на микрофлору кишечника, улучшает пищеварение и укрепляет иммунитет.

В качестве второго полезного свойства этого корейского блюда эксперт выделил замедление процессов старения кожи и соединительной ткани у регулярных потребителей. Происходит это за счет ферментов, препятствующих химическим реакциям между белками и углеводами — так называемой гликации.

В заключение диетолог напомнил о влиянии на организм специй, входящих в состав кимчи. Высокое содержание в блюде имбиря, перца чили, чеснока и других подобных добавок делает его богатым антиоксидантами и, как следствие придает ему антибактериальные и даже антигельминтные свойства.

Правда, кимчи категорически противопоказано людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта. В этом случае лучше обратить внимание на традиционную русскую квашеную капусту.