Эксперты рассказали о пользе стевии и её недостатках для некоторых людей

Среди всех заменителей сахара стевия считается одной из лучших, так как она натуральна и не имеет калорий. Также стевия не вызывает резкого повышения сахара в крови, пишет Food.ru

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Однако этот продукт может быть противопоказан некоторым людям, которые страдают диабетом или заболеваниями сердечно-сосудистой системы.

Иногда к стевии добавляют эритрит, который избавляет от горького послевкусия. Этот элемент может спровоцировать сердечные приступы и инсульты.

Также стевия может негативно влиять на давление и нанести вред флоре кишечника.

Несмотря на недостатки, стевия имеет множество положительных факторов её употребления. Так, продукт эффективен против болезни Лайма, так как уничтожает её возбудители.

Стевия помогает в борьбе с избыточным весом и снижает риск раковых заболеваний. Стевиозид приводит к гибели клеток рака груди у женщин, а стевиол подавляет активность шести раковых клеток ЖКТ.

Употребление стевии способствует нормальному уровню холестерина и снижению давления.