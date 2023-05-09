Эксперты рассказали о пользе стевии и её недостатках для некоторых людей
Среди всех заменителей сахара стевия считается одной из лучших, так как она натуральна и не имеет калорий. Также стевия не вызывает резкого повышения сахара в крови, пишет Food.ru
Однако этот продукт может быть противопоказан некоторым людям, которые страдают диабетом или заболеваниями сердечно-сосудистой системы.
Иногда к стевии добавляют эритрит, который избавляет от горького послевкусия. Этот элемент может спровоцировать сердечные приступы и инсульты.
Также стевия может негативно влиять на давление и нанести вред флоре кишечника.
Несмотря на недостатки, стевия имеет множество положительных факторов её употребления. Так, продукт эффективен против болезни Лайма, так как уничтожает её возбудители.
Стевия помогает в борьбе с избыточным весом и снижает риск раковых заболеваний. Стевиозид приводит к гибели клеток рака груди у женщин, а стевиол подавляет активность шести раковых клеток ЖКТ.
Употребление стевии способствует нормальному уровню холестерина и снижению давления.
Стевия подходит для детских блюд и помогает при хронической болезни почек.