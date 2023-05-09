Вот чем полезен и вреден для здоровья апельсиновый сок

Апельсиновый сок составляет часть завтрака у многих из нас. Однако в нём довольно много сахара и витамина С.

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Если вы ищете наиболее питательный апельсиновый сок, то выбирайте варианты, где написано «без добавления сахара» или «с мякотью». А ещё у этого сока есть целый ряд преимуществ.

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Снижение риска инсульта. Научно доказано, что употребление апельсинового сока снижает вероятность возникновения ишемического инсульта у мужчин - на 22%, у женщин - на 19%.

Предотвращение образования камней в почках. Это показало исследование, опубликованное в Клиническом журнале Американского общества нефрологов.

Уменьшение воспаления. Согласно результатам исследования 2012 года, у взрослых без ожирения с более высоким риском развития болезней сердца, которые в течение 12 недель получали 500 мл апельсинового сока, воспаление было меньше.

Контроль веса. Некоторые исследования демонстрируют, что люди, регулярно употребляющие апельсиновый сок, могут быть менее предрасположены к ожирению. Например, это подтверждает исследование в BMC Nutrition Journal.

Однако апельсиновый сок также может способствовать увеличению веса. В некоторых марках сока содержится больше углеводов и сахара, чем в остальных. И если вы хотите похудеть, то вам нужно употреблять 100-процентный сок.

Получение рекомендованной суточной нормы фруктов. Благодаря употреблению 100-процентного апельсинового сока можно в день получать достаточно фруктов. Согласно Диетическим рекомендациям для американцев на 2020-2025 годы, в день взрослым нужно выпивать 1,5-2 чашек-эквивалентов фруктов и 2-3 чашек-эквивалентов овощей.

Снижение холестерина. Это доказали два исследования, опубликованные в Journal of Agricultural and Food Chemistry и Alternative Therapies in Health and Medicine.

Укрепление иммунитета. Согласно данным исследования 2021 года из Frontiers in Immunology, при регулярном употреблении апельсинового сока можно эффективно уменьшить воспаление и улучшить общее здоровье.

Снижение кровяного давления. В ходе исследования, опубликованного в Европейском журнале питания, выяснилось, что люди, которые получали апельсиновый сок, имели более низкое систолическое артериальное давление и пульсовое давление.