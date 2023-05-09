Сезонные продукты мая: рекомендации Роспотребнадзора

Эксперты напомнили: зачастую в мае погода обманчива и нестабильна. В такое время организм подвергается серьезным испытаниям. Специалисты добавили, что в мае фиксируется сезон обострения аллергий. Обильное цветение растений повышает концентрацию пыльцы в воздухе.

© СОВА

От этого многие люди, которые чувствительны к аллергенам, страдают от поллиноза. Основные проявления аллергии - это насморк, заложенность носа, приступы чихания, покраснение, отечность и зуд век. Кроме того, в мае сохраняются и сезонные простуды.

В этот период организм нужно укреплять и поддерживать иммунитет. Помочь в этом может правильное питание. Эксперты советуют изменить питание. В майский рацион нужно добавить белокочанную и цветную капусту, молодой горошек и картофель, морковь, огурцы, помидоры, ревень, редис, редьку, свеклу, спаржу и цуккини.