Сезонные продукты мая: рекомендации Роспотребнадзора
Эксперты напомнили: зачастую в мае погода обманчива и нестабильна. В такое время организм подвергается серьезным испытаниям. Специалисты добавили, что в мае фиксируется сезон обострения аллергий. Обильное цветение растений повышает концентрацию пыльцы в воздухе.
От этого многие люди, которые чувствительны к аллергенам, страдают от поллиноза. Основные проявления аллергии - это насморк, заложенность носа, приступы чихания, покраснение, отечность и зуд век. Кроме того, в мае сохраняются и сезонные простуды.
В этот период организм нужно укреплять и поддерживать иммунитет. Помочь в этом может правильное питание. Эксперты советуют изменить питание. В майский рацион нужно добавить белокочанную и цветную капусту, молодой горошек и картофель, морковь, огурцы, помидоры, ревень, редис, редьку, свеклу, спаржу и цуккини.
При этом не стоит забывать и про зелень. В ежедневное питание стоит включить базилик, водяной кресс-салат, зеленый лук, крапиву, мяту, петрушку, рукколу, кинзу, кочанный и листовой салат, капусту пак-чой, салат латук, сельдерей, салат радиккьо, шнитт-лук, шпинат и щавель. В заключение специалисты отмечают, что не менее важны и первые свежие ягоды. Например, земляника, клубника и черешня. Благодаря этим добавкам к питанию получится укрепить иммунитет и облегчить сезонную аллергию. А вот с апельсиновым соком натощак лучше не торопиться. Почему не стоит пить его перед завтраком, недавно рассказали диетологи.