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Эндокринолог Михалева рассказала, каким категориям людей нельзя пить кофе

Некоторым категориям людей следует полностью отказаться от кофеина или хотя бы ограничить его потребление. Об этом рассказала врач-эндокринолог, диетолог Оксана Михалева.По словам специалиста, в первую очередь желательно не употреблять кофе людям, страдающим сердечно-сосудистым заболеваниями. Чем большую дозу кофеина они получают, тем сильнее риск обострения недуга.

Эндокринолог рассказала, каким категориям людей нельзя пить кофе
© Слово и Дело

Также не стоит злоупотреблять кофеином беременным женщинам и кормящим матерям. Большая доза может вызвать повышенное сердцебиение и навредить здоровью плода. Кроме того Михалева предостерегла от употребления кофе детей, пишет Pravda.ru.

Ранее проведенное учеными из Болонского университета исследование показало, что кофе при длительном и регулярном употреблении снижает артериальное давление.

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