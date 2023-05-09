Эндокринолог рассказала, каким категориям людей нельзя пить кофе

Эндокринолог Михалева рассказала, каким категориям людей нельзя пить кофе
Некоторым категориям людей следует полностью отказаться от кофеина или хотя бы ограничить его потребление. Об этом рассказала врач-эндокринолог, диетолог Оксана Михалева.По словам специалиста, в первую очередь желательно не употреблять кофе людям, страдающим сердечно-сосудистым заболеваниями. Чем большую дозу кофеина они получают, тем сильнее риск обострения недуга.
Также не стоит злоупотреблять кофеином беременным женщинам и кормящим матерям. Большая доза может вызвать повышенное сердцебиение и навредить здоровью плода. Кроме того Михалева предостерегла от употребления кофе детей, пишет Pravda.ru.
Ранее проведенное учеными из Болонского университета исследование показало, что кофе при длительном и регулярном употреблении снижает артериальное давление.