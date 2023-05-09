Эндокринолог рассказала, каким категориям людей нельзя пить кофе

Некоторым категориям людей следует полностью отказаться от кофеина или хотя бы ограничить его потребление. Об этом рассказала врач-эндокринолог, диетолог Оксана Михалева.По словам специалиста, в первую очередь желательно не употреблять кофе людям, страдающим сердечно-сосудистым заболеваниями. Чем большую дозу кофеина они получают, тем сильнее риск обострения недуга.