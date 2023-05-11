11 продуктов, которые вызовут воспаление в организме

В последнее время всё больше говорят о воспалении. И хроническое воспаление может оказать серьёзное влияние на состояние всего организма. Есть даже определённые продукты, которые способствуют развитию воспаления.

Со временем хроническое воспаление может привести к повреждению тканей и к некоторым побочным эффектам. К гипертонии, гипергликемии, диабету 2 типа, сердечно-сосудистым заболеваниям, различным видам рака, депрессии и остеопорозу.

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Существуют также продукты, вызывающие воспаление.

Маргарин. Он представляет собой сверхобработанный продукт, который способен вызвать воспаление в организме и плохо сказаться на состоянии сердца.

Сахаросодержащие напитки. Недавние исследования продемонстрировали, что такие напитки только усиливают воспаление.

Жареная еда. Некоторые жареные продукты могут производить соединение акриламид. Некоторые научные исследования свидетельствуют о том, что высокое потребление этого вещества связано с воспалением. Причём наиболее сильная связь с воспалением была у картофеля фри.

Алкоголь. При чрезмерном употреблении алкоголя воспаление усиливается. В день эксперты советуют мужчинам употреблять максимум 2 порции, женщинам - максимум 1 порцию.

Рафинированное зерно. В рафинированной муке нет клетчатки и питательных веществ. Поэтому она не насыщает и быстро переваривается. Кроме того, чем быстрее организм переваривает продукты, содержащие глюкозу, тем быстрее может повышаться уровень сахара в крови.

Продукты, которые хранятся в контейнерах с BPA. BPA, или бисфенол А, - это вещество, которое добавляют в определённые материалы. В том числе в те, из которых делают контейнеры для хранения продуктов. К сожалению, то химическое соединение может попасть в пищу и привести к воспалению.

Обработанное мясо. Известно, что из-за колбасы, бекона, хот-догов могут развиться вялотекущие системные воспаления.

Конфеты. Слишком частое употребление сахара может привести к воспалению.

Пончики. Дело в том, что употребление жареной пищи и большого количества сахара связано с воспалением.

Макаронные изделия. Исследования доказывают, что макароны вместе с другими продуктами, способствующими развитию воспаления, связаны с усилением этого воспаления.

Субпродукты. Имеется в виду, например, печень.