Как на самом деле готовится пармезан

Вы когда-нибудь задумывались о том, как делают пармезан? Оказывается, узнав рецепт производства сыра, есть его может расхотеться, ведь сыр делают из желудка молодой коровы. "Рамблер" расскажет об этом подробнее.

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Пармезан традиционно готовят из коровьего молока, выдержанного не менее года в медных чанах, где его нагревают и добавляют сыворотку и сычужный фермент. Сычужный фермент получают из желудков телят, козлят или ягнят. Практически все сыры производятся с его использованием.

На этом этапе своей жизни они употребляли только молоко, поэтому природный фермент для свертывания молока (химозин) присутствует в больших количествах. По мере взросления телят количество химозина уменьшается.

Затем жидкость в чане сворачивается. Сырный сгусток быстро измельчают на кусочки размером с рисовое зерно, собирают в плотную ткань и помещают в круглые формы. Первоначальный вес сгустка составляет 45 кг, который превращается в 38 кг готового продукта.

При помощи пресса сгустки обвязывают, на будущем сыре отпечатывают дату изготовления и кладут сыр в соляной раствор на 25 дней. Насытившиеся солью круги сыра кладут на деревянные полки в комнаты, где поддерживается постоянный климат и оставляют на год. Каждую неделю сыр протирают и переворачивают.

Годичный сыр идет на продажу под названием Parmigiano Reggiano fresco – молодой сыр. Его едят на аперитив или десерт, с вином и фруктами. Сы, которому 18-24 месяцев относится к категории Parmigiano Reggiano vecchio, а через 3 года имеет право называться Parmigiano Reggiano stravecchio – состаренный сыр. Правда, есть его можно только натерев на терке.