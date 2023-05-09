Что лучше для здоровья газированная вода или обычная

Во взрослом возрасте мы чаще задаемся вопросами пользы того или иного продукта. Так полезна ли газированная вода в сравнении с обычной питьевой и может ли она нанести вред нашему организму? "Рамблер" расскажет об этом подробнее.

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Покупая минеральную газированную воду в магазине, нужно обратить внимание, какая именно это вода:

из источников, расположенных в вулканических породах

очищенная вода с добавлением углекислого газа

В воде из природных источников содержится большое количество диоксида углерода, который образуется в процессе вулканической активности. А жидкость, которая добывается из глубин земли естественным образом насыщена полезными элементами: железом, магнием, йодом и другими веществами. Такая вода более полезна, чем искусственная минеральная.

Польза газированной воды

Быстро справляется с чувством жажды

Вырабатывает желудочный сок — полезна для людей с низкой кислотностью

Помогает при отравлениях, так как углекислый газ замедляет рост бактерий