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Что лучше для здоровья газированная вода или обычная

Во взрослом возрасте мы чаще задаемся вопросами пользы того или иного продукта. Так полезна ли газированная вода в сравнении с обычной питьевой и может ли она нанести вред нашему организму? "Рамблер" расскажет об этом подробнее.

Что лучше для здоровья газированная вода или обычная
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Покупая минеральную газированную воду в магазине, нужно обратить внимание, какая именно это вода:

  • из источников, расположенных в вулканических породах
  • очищенная вода с добавлением углекислого газа

В воде из природных источников содержится большое количество диоксида углерода, который образуется в процессе вулканической активности. А жидкость, которая добывается из глубин земли естественным образом насыщена полезными элементами: железом, магнием, йодом и другими веществами. Такая вода более полезна, чем искусственная минеральная.

Что будет с организмом, если пить газированную воду

Польза газированной воды

  • Быстро справляется с чувством жажды
  • Вырабатывает желудочный сок — полезна для людей с низкой кислотностью
  • Помогает при отравлениях, так как углекислый газ замедляет рост бактерий

Вред газированной воды

  • Излишки газированной минеральной воды могут изменить костную структуру, образовать камни в почках и желчном пузыре
  • Провоцирует вздутие живота и кишечные колики
  • Может вызвать изжогу
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