Что лучше для здоровья газированная вода или обычная
Во взрослом возрасте мы чаще задаемся вопросами пользы того или иного продукта. Так полезна ли газированная вода в сравнении с обычной питьевой и может ли она нанести вред нашему организму? "Рамблер" расскажет об этом подробнее.
Покупая минеральную газированную воду в магазине, нужно обратить внимание, какая именно это вода:
- из источников, расположенных в вулканических породах
- очищенная вода с добавлением углекислого газа
В воде из природных источников содержится большое количество диоксида углерода, который образуется в процессе вулканической активности. А жидкость, которая добывается из глубин земли естественным образом насыщена полезными элементами: железом, магнием, йодом и другими веществами. Такая вода более полезна, чем искусственная минеральная.
Польза газированной воды
- Быстро справляется с чувством жажды
- Вырабатывает желудочный сок — полезна для людей с низкой кислотностью
- Помогает при отравлениях, так как углекислый газ замедляет рост бактерий
Вред газированной воды
- Излишки газированной минеральной воды могут изменить костную структуру, образовать камни в почках и желчном пузыре
- Провоцирует вздутие живота и кишечные колики
- Может вызвать изжогу