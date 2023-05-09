Как приготовить самый вкусный мужской обед на костре: видео
С наступлением мая россияне все чаще выбираются на дачи и загородные пикники. Почти в каждой семье принято готовить шашлыки на мангале или овощи на костре, но ассортимент рецептов для приготовления на "живом огне", обычно, на этом и заканчивается.
Однако, на самом деле, опытные кулинары умеют готовить самые вкусные блюда на свежем воздухе. Смотрите видео с рецептом сытного и вкусного мужского обеда, который можно приготовить на костре.
Ранее мы писали о том, как сделать рассыпчатый плов, который понравится всем.