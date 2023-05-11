9 полезных для здорового рациона круп

Специалисты Роспотребнадзора и НИИ Питания назвали 9 полезных круп для здорового рациона, которые должны обязательно быть в ежедневном меню правильного питания.

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По словам экспертов, благодаря крупам питание становится сбалансированным, сытным и полноценным, так как в них имеется высокое содержание белка и медленных углеводов. Кроме того, в каждой крупинке содержится богатый комплекс питательных веществ, нужных для нормального функционирования организма.

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Специалисты перечислили, какие бывают крупы, а также в чем польза каждой из них.

На первом месте по полезным и питательным свойствам оказалась овсяная крупа. В ней примерно 12 % белка, 65 % углеводов и 5,8 % ценных растительных жиров. В овсянке также содержатся пищевые волокна, микроэлементы, витамины группы В, РР, Е, аминокислоты и антиоксиданты. Из овсянки готовят не только каши, но и кисель, печенье и котлеты.

Ещё одна полезная каша - перловая. Это очищенные от цветочной пленки и отшлифованные зерна отборного ячменя, из которого вырабатывают перловую и ячневую крупы. В перловке содержится 9,3 % белка, 73,7 % углеводов, 1,1 % жира, а также почти весь необходимый набор полезных веществ. Кроме того, крупа лидирует по количеству фосфора и подходит для людей с болезнями желудочно-кишечного тракта. Ее используют для приготовления супов, рассыпчатых и вязких каш. Ячневую крупу получают из дробленого, но не шлифованного ячменя, поэтому клетчатки в ней больше, чем в перловой. В ней содержатся белки, жиры, углеводы, ферменты, витамины В, D, Е, РР, минеральные вещества. Ячмень нужен для приготовления гарниров, запеканок, вязких и жидких каш.

Далее, по мнению специалистов, идёт рис, который служит источником сложных углеводов и качественного белка. Эта крупа занимает первое место по содержанию высококачественного крахмала - 77,3 %. В ней также содержатся витамины и фолиевая кислота. Рис легко усваивается и незаменим для людей с болезнями пищеварительной системы. При этом он хорошо сочетается с овощами, бобовыми и стручковыми культурами.

Гречка занимает пятое место. В крупе содержится в среднем 14 % белков, 67 % крахмала, более 3 % жиров и много витаминов. В ней высокое содержание витаминов группы В, которые помогают бороться со стрессами и бессонницей.

Не вошла в пятёрку лидеров манная крупа. Ее изготавливают из зерен пшеницы. В манной крупе много крахмала - 73 %, белка - 11,3 %, однако почти нет клетчатки - 0,2 % и жира - 0,7 %. Благодаря ее быстрому приготовлению в ней сохраняются все полезные свойства. Также ее рекомендуют диетологи при заболеваниях желудочно-кишечного тракта и в послеоперационный период. Из манки обычно готовят каши, запеканки, пудинги, котлеты, биточки и десерты.

В пшенной крупе, которую получают из проса, содержится около 12 % белка, 69,3 % углеводов и 3,3 % жиров. Полезные свойства крупы обеспечивает работу ЖКТ, очищают организм от шлаков, токсинов, снижают уровень холестерина в крови. Чаще всего пшёнка нужна для приготовления каш, фарша, запеканок, традиционных русских блюд с тыквой, печенкой или яйцами. Пшеничная крупа вырабатывается из твердых сортов пшеницы и является источником энергии. Обладает высокой пищевой ценностью. Из неё готовят в основном каши, супы, запеканки, биточки, котлеты и пудинги.